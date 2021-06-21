Крах одной из самых могущественных компаний Америки: Билл Гейтс назвал главные причины

General Electric – мифическая корпорация. Когда-то это была самая большая и мощная компания в мире. История ее основания включает новатора Томаса Эдисона и финансиста JP Morgan. Крах компании стал одним из самых известных в истории бизнеса. Почему так произошло – читайте дальше.

Легендарный генеральный директор GE Джек Уэлч написал пять бестселлеров о лидерстве и стал образцом для целого поколения руководителей. Однако, в 2017 году компания уволила 333 тысячи работников, а стоимость ценных бумаг на бирже стремительно пошла вниз. Через год корпорация была исключена из промышленного индекса Доу-Джонса после более чем столетнего пребывания в индексе.

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Крах GE

Миллиардер и предприниматель Билл Гейтс выделил несколько причин, которые могли привести к краху могущественной корпорации. Прежде всего он отметил, что одна из самых сильных сторон GE на самом деле была и одной из ее слабых сторон. В течение многих лет инвесторы вкладывали средства в акции GE, так как руководство компании всегда "составляло свои цифры". То есть акции корпорации приносили такую прибыль, который прогнозировали аналитики Уолл-стрит. Гейтс считает, что культура "создание цифр" создала "театр успеха" и "погоню за заработками". Мол, проблемы скрывали для сохранения производительности. Из-за этого мелкие проблемы становились большими еще до их обнаружения. Например, GE иногда искусственно увеличивала ежеквартальную прибыль.

General Electric Это американская многоотраслевая корпорация, крупнейший в мире производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, производит также осветительную технику, пластмассы и герметики. Компания является одним из крупнейших публичных компаний мира.

Второй причиной падения GE Гейтс назвал неспособность руководства компании эффективно управлять набором совершенно разных предприятий. В этот перечень входили:

кинопроизводство,

страхования,

пластмассы

атомные электростанции

История взлета и падения General Electric: смотреть видео

Миллиардер отметил, что общие специалисты часто не понимали особенностей отраслей, которыми им приходилось управлять, поэтому не могли ориентироваться в тенденциях. Например, генеральный директор Джефф Иммельт не имел надлежащего опыта для работы с огромным банковским подразделением GE Capital. Это было распространенное явление в компании. В результате топ-менеджеры часто просто не понимали, что происходит. Единственные люди, которые видели реальную картину и могли разобраться в цифрах были в финансах, однако они не имели стимулов для того, чтобы приносить плохие новости руководству. По данным Yahoo! Finance, сейчас рыночная капитализация компании составляет 112 миллиардов долларов. Активы GE торгуются на бирже на уровне 12,78 доллара за акцию.

Стоимость акций GE за последние 5 лет / Инфографика Yahoo! Finance

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