Це повністю змінює правила гри, – глава Citigroup розповіла про нові реалії для банків

Банківський сектор все ще залишається у центрі уваги, оскільки крах фінансових установ у США та проблеми у Швейцарії можуть стати початком серйозних змін. Очільниця банку Citi розповіла, які фактори можуть змінити галузь.

Нові реалії для банків

Джейн Фрейзер згадала про крах банку Silicon Valley Bank, який пришвидшили кілька дописів у соціальній мережі Twitter. Особливо, якщо порівнювати зі схожими ситуаціями у минулому.

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Глава Citigroup позитивно оцінила оперативну реакцію американських регуляторів, адже зазвичай цей процес займає більше часу. Вона вважає, що цей інцидент повністю змінює правила гри й це зовсім не схоже на те, що було раніше.

Очільниця Citigroup Джейн Фрейзер заявила, що мобільні додатки та здатність людей переказувати буквально мільйони доларів кількома натисканнями кнопки свідчить про кардинальні зміни для галузі. Зокрема, йдеться як про спосіб управління банками, так і реакцію регуляторів на ризик "набігу на банк".

Що таке набіг на банк Це масове вилучення грошей з банку вкладниками. Головна причина – сумніви щодо надійності фінансової установи. Це масове вилучення грошей з банку вкладниками. Головна причина – сумніви щодо надійності фінансової установи.

Додамо, більше деталей для контексту:

У березні повідомили про колапс три банки у США;

колапс три банки у США; Це посилило наслідки попередніх скандалів для другого за величиною банку у Швейцарії – Credit Suisse. У результаті його викупив за понад 3 мільярди доларів лідер банківської галузі в країні. Йдеться про UBS;

другого за величиною банку у Швейцарії – Credit Suisse. У результаті його викупив за лідер банківської галузі в країні. Йдеться про UBS; Наразі увага прикута до банку First Republic, який нещодавно отримав фінансову допомогу у розмірі 30 мільярдів доларів від 11 інших банків.

Джейн Фрейзер також наголосила, що банкопад можна схарактеризувати, як ізольований, оскільки великі банки у США мають прекрасний рівень капіталізації.

Ми говоримо про кілька банків. Це не те, що поширюється на всю банківську систему,

– підкреслила фахівчиня.

Очільниця Citigroup повідомила, що цей банкопад не схожий на те, що було в минулому. За її словами, це не кредитна криза. Ця ситуація більше схоже на те, що у кількох банків є проблеми. Фрейзер наполягає на тому, що краще переконатися, що вдасться зупинити все це на початковому етапі.