Найбільший банк Швейцарії придбав свого конкурента, який існував понад 160 років

Кілька потужних центральних банків об'єдналися задля того, щоб зупинити поширення банківської кризи. Це сталося після важливих змін у Швейцарії.

Швейцарський центральний банк UBS Group AG придбати свого конкурента та другий за величиною банк у країні. Йдеться про Credit Suisse, у якого виявили серйозні проблеми після краху кількох банків у США.

Варте уваги Нестандартні рішення банків: які валюти слабшають проти долара

Реакція Швейцарії на банківську кризу

Відтак найбільший банк Швейцарії викупить свого конкурента з 167-річною історією за 3,2 мільярда доларів. Крім того, UBS візьме на себе збитки в розмірі до 5,4 мільярда доларів за угодою, яка підкріплена масштабними гарантіями від уряду Швейцарії. Остаточно угоду планують завершити до кінця 2023 року.

Це історичний день у Швейцарії, і, чесно кажучи, ми сподівалися, що він не настане. Я хотів би прояснити, що хоча ми не ініціювали обговорення, ми вважаємо, що ця угода є фінансово привабливою для акціонерів UBS,

– заявив очільник UBS Колм Келлехер під час телефонної конференції.

Головний виконавчий директор UBS Ральф Гамерс наголосив, що є чимало деталей, які потрібно опрацювати. Невдовзі після повідомлення про придбання Credit Suisse, виступили з заявами ще кілька центральних банків. Зокрема, йдеться про Федеральний резерв, Європейський центральний банк.

Регулятори вирішили заспокоїти ринки, які були вражені після краху банків у США на початку цього місяця. Нагадаємо, що за перші два дні після новин про проблеми американських банків ринки втратили майже 500 мільярдів доларів.

Загалом наразі йдеться про найбільшу реакцію на глобальному рівні з часів розпалу пандемії коронавірусу. Федеральний резерв також повідомив про об'єднання зусиль з центральними банками кількох країн. Йдеться про:

Канаду;

Велику Британію;

Японію;

Швейцарію;

Євросоюз.

Головна ціль – підвищення ліквідності ринку. Зокрема, відомо, що Європейський центральний банк пообіцяв підтримати банки Єврозони з позиками у разі виникнення такої потреби. Крім того, регулятор додав, що порятунок Credit Suisse був "інструментальним" з метою відновлення спокою у секторі.

Глави центробанків США та Великої Британії, а також очільниця американського Мінфіну привітали рішення швейцарського регулятора. Деякі інвестори привітали це рішення, але наразі зайняли досить обережну позицію щодо подальшого розвитку ситуації.