Низка компаній, які працюють з криптовалютами, почали шукати фінансові установи для проведення банківських операцій у Швейцарії. Головна причина, що спровокувала початок цього процесу, – крах Signature Bank та Silvergate Capital.

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Криптокомпанії прагнуть співпрацювати з банками у Швейцарії

Деякі з цих компаній почали робити відповідні запити до швейцарських банків, які відомі своїм позитивним ставленням до криптовалют. Про це повідомляють джерела, які обізнані із ситуацією у галузі. Криптоіндустрія часто стикається із низкою викликів у контексті налагодження співпраці з класичними банками:

Традиційні кредитори не поспішають долучатися до того, що немає чіткої нормативно-правової бази;

Йдеться про фірми, які займалися блокчейном та криптовалютами;

До цього вони отримували необхідні послуги від спеціалізованих банків.

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Після зникнення з карти двох найбільших кредиторів, криптовалютні фірми звернули увагу на Швейцарію. Ця країна позиціювала себе як центр для цифрових активів із суворим регулюванням.

Для прикладу, консультант одного із приватних швейцарських банків, який наполіг на своїй анонімності, повідомив про стрімке зростання кількості запитів у березні. Мовляв, за день банк отримує більше заявок, ніж будь-коли у минулому.

Це просто божевілля,

– додав консультант.

Серйозні проблеми у минулому другого за величиною банку у Швейцарії не вплинули на рівень попиту зі сторони криптовалютних компаній. Нагадаємо, що UBS нещодавно викупив Credit Suisse за понад 3 мільярди доларів. Через це з'явилися суттєві виклики для репутації Швейцарії, як стабільного фінансового центру.