Крах хедж-фонду Archegos Capital: втрати глобальних банків перетнули нову психологічну позначку

На фоні краху хедж-фонду Archegos Capital втрати глобальних банків досягнули позначки в 10 мільярдів доларів. Про це стало відомо після звітів кількох фінустанов за перший квартал 2021 року.
Archegos Capital Management – це американський сімейний офіс, яким керував Білл Хван. Його падіння не лише сколихнуло фондові ринки, але й стало причиною мільярдних втрат для його кредиторів.
До теми Втратив 10 мільярдів: чому фонд Archegos зазнав краху та що це означає для ринку
Головні "жертви"
Зокрема, стало відомо, що японський банк Nomura втратив 245,7 мільярда єн. В доларовому еквіваленті – це 2,3 мільярда. У результаті це привело фінустанову до найгірших квартальних результатів з 2009 року. Далі – більше. У банку прогнозують, що протягом цього фінансового року збитки зростуть ще на 62 мільярди єн або 572,7 мільйона доларів.
Швейцарська фінансова компанія UBS Group AG, яка раніше не повідомляла про втрату грошей через крах американського хедж-фонду, нарешті оприлюднила свої дані. За даними UBS Group AG, у другому кварталі компанія не дорахується 861 мільйона доларів.
Ще одним банком, який став жертвою Archegos Capital, є Credit Suisse Group AG. Його втрати спочатку оцінювали в 4,7 мільярда доларів, проте пізніше ця цифра зросла до 5,5 мільярда доларів. Тоді як американський банківський холдинг Morgan Stanley оцінив свої збитки в 911 мільйонів доларів.
Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co. та Citigroup Inc. теж були кредиторами Archegos Capital, однак вони зуміли або обмежити свої збитки, або зовсім уникнути їх. Morgan Stanley та UBS вирішили, що їхні втрати надто незначні для того, щоб говорити про них перед оголошенням запланованих доходів. Як не дивно, але Goldman Sachs та Wells Fargo взагалі вдалося уникнути втрат.Як грамотно управляти грошима і прибутково інвестувати на біржі? Дізнайтеся у експертів з багаторічним досвідом успішного трейдингу Forex CLub.