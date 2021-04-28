Крах хедж-фонду Archegos Capital: втрати глобальних банків перетнули нову психологічну позначку

Archegos Capital Management – це американський сімейний офіс, яким керував Білл Хван. Його падіння не лише сколихнуло фондові ринки, але й стало причиною мільярдних втрат для його кредиторів.

До теми Втратив 10 мільярдів: чому фонд Archegos зазнав краху та що це означає для ринку

Головні "жертви"

Зокрема, стало відомо, що японський банк Nomura втратив 245,7 мільярда єн. В доларовому еквіваленті – це 2,3 мільярда. У результаті це привело фінустанову до найгірших квартальних результатів з 2009 року. Далі – більше. У банку прогнозують, що протягом цього фінансового року збитки зростуть ще на 62 мільярди єн або 572,7 мільйона доларів.

Швейцарська фінансова компанія UBS Group AG, яка раніше не повідомляла про втрату грошей через крах американського хедж-фонду, нарешті оприлюднила свої дані. За даними UBS Group AG, у другому кварталі компанія не дорахується 861 мільйона доларів.