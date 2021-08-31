Кожен десятий американець інвестує в криптовалюту: що їх мотивує

Все більше людей інвестують в криптовалюту. Більшість почали торгувати цифровими активами через їх простоту та доступність, виявило опитування CNBC.

Понад 10% опитаних американців заявили, що вони інвестують у криптовалюту. Відтак цифрові активи опинилися на четвертому місці за популярністю серед інвесторів після нерухомості, акцій та облігацій.

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Чому американці обирають криптовалюти

Головною причиною є легкість здійснення торгівлі, захопливе інвестування та потенціал високого заробітку за короткий час.



Існує багато речей, які роблять криптовалюту дуже привабливою; найбільша з них – це можливість заробити багато грошей,

– вважає фінансист Дуглас Бонепарт.

Видання CNBC провело опитування серед 5 523 дорослих американців протягом 4 – 9 серпня 2021 року.

Окрім того, що кількість інвесторів у криптовалюти зросла, їхня увага стала пильніша. Тепер вони не просто купують криптовалюту й забувають про неї на пів року, але й активно торгують нею. Так, близько третини інвесторів заявили, що торгують криптовалютою щомісяця або щотижня, а майже чверть – щодня.

Водночас аналітики не радять так робити, адже це збільшує ризики втратити свої гроші. Якщо подивитися на біткойн у довгостроковій перспективі, то він з роками впевнено зростає. Але ця криптовалюта надзвичайно волатильна і перед черговим стрибком вгору може стрімко обвалитися. До прикладу, у квітні біткойн досягнув історичного максимуму – 63 тисяч доларів. А вже у липні торгувався нижче 30 тисяч доларів. Проте зараз криптовалюта надолужує втрачене.