Каждый десятый американец инвестирует в криптовалюту: что их мотивирует

Все больше людей инвестируют в криптовалюту. Большинство начали торговать цифровыми активами через их простоту и доступность, выявил опрос CNBC.

Более 10% опрошенных американцев заявили, что они инвестируют в криптовалюту. Поэтому цифровые активы оказались на четвертом месте по популярности среди инвесторов после недвижимости, акций и облигаций.

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Почему американцы выбирают криптовалюту

Главной причиной является легкость осуществления торговли, увлекательное инвестирования и потенциал высокого заработка за короткое время.



Существует много вещей, которые делают криптовалюту очень привлекательной; крупнейшая из них – это возможность заработать много денег,

– считает финансист Дуглас Бонепарт.

Издание CNBC провело опрос среди 5523 взрослых американцев в течение 4 – 9 августа 2021 года.

Кроме того, что количество инвесторов в криптовалюту выросло, их внимание стало пристальное. Теперь они не просто покупают криптовалюту и забывают о ней на полгода, но активно торгуют ею. Так, около трети инвесторов заявили, что торгуют криптовалютой ежемесячно или еженедельно, а почти четверть – ежедневно.

В то же время аналитики не советуют так делать, ведь это увеличивает риски потерять свои деньги. Если посмотреть на биткоин в долгосрочной перспективе, то он с годами уверенно растет. Но эта криптовалюта чрезвычайно волатильная и перед очередным скачком вверх может стремительно обвалиться. К примеру, в апреле биткоин достиг исторического максимума – 63 тысяч долларов. А уже в июле торговался ниже 30 000 долларов. Однако сейчас криптовалюта наверстывает упущенное.