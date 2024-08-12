Коштував менше, ніж авто: для чого студент у Фінляндії купив приватний острів

24-річний Олівер Рассел у березні 2024 року придбав приватний острів, який розташований за три години їзди від столиці Фінляндії – Гельсінкі. Молодик пояснив, для чого це йому потрібно.

24-річний студент купив острів у Фінляндії

Олівер Рассел купив острів за майже 30 500 доларів. За його словами, він здійснив свою дитячу мрію, а також спробував зробити щось ризикове. Рассел разом зі своєю дівчиною Хеленою Томашевською планують збудувати на острові будиночок та фінську сауну.

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Молодик заплатити за острів самостійно. За його словами, на момент переїзду до Фінляндії та початку вивчення ринку нерухомості він уже мав досить непоганий капітал для свого віку. Для прикладу, у 2022 році він продав власну "відносну дешеву" квартиру у Колорадо, де ціни на нерухомість на той момент досягнули пікових значень, за 80 тисяч доларів.

Також Рассел розповів, що йому пощастило з акціями технологічних компаній, які він придбав у березні 2019 року. Зокрема, йдеться про цінні папери Nvidia та Tesla. За його словами, він продав акції виробника електрокарів продав у 2020 році, коли їхня вартість зросла майже на 300%. Крім того, напередодні купівлі острова Олівер Рассел продав значну частину акцій Nvidia.