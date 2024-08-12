Стоил меньше, чем авто: для чего студент в Финляндии купил частный остров

24-летний Оливер Рассел в марте 2024 года приобрел частный остров, который расположен в трех часах езды от столицы Финляндии Хельсинки. Молодой человек объяснил, для чего это ему нужно.

24-летний студент купил остров в Финляндии

Оливер Рассел купил остров за почти 30 500 долларов. По его словам, он осуществил свою детскую мечту, а также попытался сделать что-то рисковое. Рассел вместе со своей девушкой Хеленой Томашевской планируют построить на острове домик и финскую сауну.

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Молодой человек заплатит за остров самостоятельно. По его словам, на момент переезда в Финляндию и начала изучения рынка недвижимости он уже имел достаточно неплохой капитал для своего возраста. Например, в 2022 году он продал собственную "относительную дешевую" квартиру в Колорадо, где цены на недвижимость на тот момент достигли пиковых значений, за 80 тысяч долларов.

Также Рассел рассказал, что ему повезло с акциями технологических компаний, которые он приобрел в марте 2019 года. В частности, речь идет о ценных бумагах Nvidia и Tesla. По его словам, он продал акции производителя электрокаров продал в 2020 году, когда их стоимость выросла почти на 300%. Кроме того, накануне покупки острова Оливер Рассел продал значительную часть акций Nvidia.