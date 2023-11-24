Злочинна група Сенниченка: куди поділися 10 мільярдів гривень

Вибухнув новий корупційний скандал. Сьогодні НАБУ оголосило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку.

У чому звинуватили Сенниченка

Колишній очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко став підозрюваним у відмиванні 10 мільярдів гривень. НАБУ назвали його можливим керівником та організатором злочинного угрупування.

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Наразі НАБУ і САП встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності. Слідство триває.

– йдеться у повідомленні НАБУ

У справі фігурують такі високопосадовці, на момент скоєння злочину:

співорганізатор, відомо, що ця особа наближена до Сенниченка;

радник Сенниченко;

два виконуючі обов'язки директора "Одеського припортового заводу", які працювали у різний час;

два співвласники компанії, яка перемогла на торгах, відносно "Одеського припортового заводу";

виконуючий обов'язки директора "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія".

Також у справі йдеться, ще про двох співучасників. Конкретні імена, поки що, не називаються.

Як розвивається справа: