Злочинна група Сенниченка: куди поділися 10 мільярдів гривень
Джерело:НАБУ
Вибухнув новий корупційний скандал. Сьогодні НАБУ оголосило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку.
У чому звинуватили Сенниченка
Колишній очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко став підозрюваним у відмиванні 10 мільярдів гривень. НАБУ назвали його можливим керівником та організатором злочинного угрупування.
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Наразі НАБУ і САП встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності. Слідство триває.
– йдеться у повідомленні НАБУ
У справі фігурують такі високопосадовці, на момент скоєння злочину:
- співорганізатор, відомо, що ця особа наближена до Сенниченка;
- радник Сенниченко;
- два виконуючі обов'язки директора "Одеського припортового заводу", які працювали у різний час;
- два співвласники компанії, яка перемогла на торгах, відносно "Одеського припортового заводу";
- виконуючий обов'язки директора "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія".
Також у справі йдеться, ще про двох співучасників. Конкретні імена, поки що, не називаються.
Як розвивається справа:
- НАБУ у березні цього року оголосило про викриття нової корупційної схеми. Йдеться про організацію осіб на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком.
- Відповідно до матеріалів справи, злочинниці протягом 2019 – 2021 років заволоділи понад 500 мільйонами гривень державних коштів.
- У квітні 2023 року НАБУ та САП оголосили Дмитра Сенниченка у розшук.