У чому звинуватили Сенниченка

Колишній очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко став підозрюваним у відмиванні 10 мільярдів гривень. НАБУ назвали його можливим керівником та організатором злочинного угрупування.

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Наразі НАБУ і САП встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності. Слідство триває.
– йдеться у повідомленні НАБУ

У справі фігурують такі високопосадовці, на момент скоєння злочину:

  • співорганізатор, відомо, що ця особа наближена до Сенниченка;
  • радник Сенниченко;
  • два виконуючі обов'язки директора "Одеського припортового заводу", які працювали у різний час;
  • два співвласники компанії, яка перемогла на торгах, відносно "Одеського припортового заводу";
  • виконуючий обов'язки директора "Обʼєднана гірничо-хімічна компанія".

Також у справі йдеться, ще про двох співучасників. Конкретні імена, поки що, не називаються.

Як розвивається справа:

  • НАБУ у березні цього року оголосило про викриття нової корупційної схеми. Йдеться про організацію осіб на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком.
  • Відповідно до матеріалів справи, злочинниці протягом 2019 – 2021 років заволоділи понад 500 мільйонами гривень державних коштів.
  • У квітні 2023 року НАБУ та САП оголосили Дмитра Сенниченка у розшук.