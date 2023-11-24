В чем обвинили Сенниченко

Бывший глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко стал подозреваемым в отмывании 10 миллиардов гривен. НАБУ назвали его возможным руководителем и организатором преступной группировки.

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В настоящее время НАБУ и САП устанавливают остальных возможных участников преступной организации и исследуют другие случаи их противоправной деятельности. Следствие продолжается.
– сообщают в НАБУ

В деле фигурируют такие чиновники, на момент совершения преступления:

  • соорганизатор, известно, что это лицо приближено к Сенниченко;
  • советник Сенниченко;
  • два исполняющих обязанности директора "Одесского припортового завода", работавших в разное время;
  • два совладельца победившей на торгах компании в отношении "Одесского припортового завода";
  • исполняющий обязанности директора "Объединенная горно-химическая компания".

Также речь идет, еще о двух соучастниках. Конкретные имена пока не называются.

Как развивается дело:

  • НАБУ в марте этого года объявило о разоблачении новой коррупционной схемы. Речь идет об организации лиц во главе с бывшим главой Фонда госимущества Сенниченко.
  • Согласно материалам дела, преступники в течение 2019 – 2021 годов завладели более 500 миллионов гривен государственных средств.
  • В апреле 2023 года НАБУ и САП объявили Дмитрия Сенниченко в розыск.