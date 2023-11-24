В чем обвинили Сенниченко
Бывший глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко стал подозреваемым в отмывании 10 миллиардов гривен. НАБУ назвали его возможным руководителем и организатором преступной группировки.
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В настоящее время НАБУ и САП устанавливают остальных возможных участников преступной организации и исследуют другие случаи их противоправной деятельности. Следствие продолжается.
– сообщают в НАБУ
В деле фигурируют такие чиновники, на момент совершения преступления:
- соорганизатор, известно, что это лицо приближено к Сенниченко;
- советник Сенниченко;
- два исполняющих обязанности директора "Одесского припортового завода", работавших в разное время;
- два совладельца победившей на торгах компании в отношении "Одесского припортового завода";
- исполняющий обязанности директора "Объединенная горно-химическая компания".
Также речь идет, еще о двух соучастниках. Конкретные имена пока не называются.
Как развивается дело:
- НАБУ в марте этого года объявило о разоблачении новой коррупционной схемы. Речь идет об организации лиц во главе с бывшим главой Фонда госимущества Сенниченко.
- Согласно материалам дела, преступники в течение 2019 – 2021 годов завладели более 500 миллионов гривен государственных средств.
- В апреле 2023 года НАБУ и САП объявили Дмитрия Сенниченко в розыск.