Королівські інвестиції: куди вкладає гроші саудівський принц

Аль-Валід ібн Талал має 20 мільярдів доларів. У які активи інвестує племінник короля та внук засновника Саудівської Аравії, читайте далі.

Інвестиції принца

Аль-Валід здійснює свою інвестиційну діяльність через власну компанію – Kingdom Holding. Зазвичай у портфелі домінують нерухомість та близькосхідні компанії. Проте принц активно інвестує й у відомі американські компанії.

Цікаво Нова перемога Воррена Баффета: які активи принесли легенді бізнесу 24 мільярди за 90 днів

Найуспішніша інвестиція

У січні 1990 року Аль-Валід купив акції Citigroup на 600 мільйонів доларів. Тоді вони були на мінімальному рівні і через 10 років зросли у 25 разів. Аль-Валід і сьогодні залишається найбільшим приватним акціонером Citigroup.

Інвестував до того як це стало мейнстрімом

У дев'яностих принц інвестував в компанію, яка зараз є найдорожчою у світі, – Apple. Тоді йому належало 5%. Аль-Валід також одним із перших вклався в JD.com. У його портфелі побували й акції Amazon, eBay, Coca-Cola, PepsiCo, McDolnald's, Ford, Procter&Gamble, Walt Disney.

У що зараз інвестує принц

На сайті Kingdom Holding перераховано п'ять компаній, в які інвестували значні суми:

банк Citigroup з 1991 року;

онлайн-ритейлер JD.com з 2010 року;

сервіс таксі Lyft з 2015 року;

сервіс таксі Uber з 2017 року;

соцмережа Twitter з 2011 року.

З початку 2020 року і до серпня 2021 року портфель із таких 5 акцій приніс 60% прибутку. Найбільше прибутку принесли JD та Twitter (від 114% до 119%), найменше — Citigroup (збиток 0,4%). Сервіси Lyft та Uber зросли на 34% та 48% відповідно.



Акції Twitter у 2020 - 2021 роках / Графік Libertex