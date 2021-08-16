Королевские инвестиции: куда вкладывает деньги саудовский принц

Аль-Валид ибн Талал имеет 20 миллиардов долларов. В какие активы инвестирует племянник короля и внук основателя Саудовской Аравии, читайте дальше.

Инвестиции принца

Аль-Валид осуществляет свою инвестиционную деятельность через собственную компанию – Kingdom Holding. Обычно в портфеле доминируют недвижимость и ближневосточные компании. Однако принц активно инвестирует и в известные американские компании.

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Самая успешная инвестиция

В январе 1990 года Аль-Валид купил акции Citigroup на 600 миллионов долларов. Тогда они были на минимальном уровне и через 10 лет выросли в 25 раз. Аль-Валид и сегодня остается крупнейшим частным акционером Citigroup.

Инвестировал до того как это стало мейнстримом

В девяностых принц инвестировал в компанию, которая сейчас является самой дорогой в мире, – Apple. Тогда ему принадлежало 5%. Аль-Валид также одним из первых уложился в JD.com. В его портфеле побывали и акции Amazon, eBay, Coca-Cola, PepsiCo, McDolnald's, Ford, Procter & Gamble, Walt Disney.

Во что сейчас инвестирует принц

На сайте Kingdom Holding перечислено пять компаний, в которые инвестировали значительные суммы:

банк Citigroup с 1991 года;

онлайн-ритейлер JD.com с 2010 года;

сервис такси Lyft с 2015 года;

сервис такси Uber с 2017 года;

соцсеть Twitter с 2011 года.

С начала 2020 года и до августа 2021 портфель из таких 5 акций принес 60% прибыли. Больше всего прибыли принесли JD и Twitter (от 114% до 119%), меньше всего – Citigroup (убыток 0,4%). Сервисы Lyft и Uber выросли на 34% и 48% соответственно.



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