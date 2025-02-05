Надра на трильйони доларів: скільки коштують всі корисні копалини України

Корисні копалини – це один із ключових ресурсів України. Найбільше обсяги корисних копалин зосередженні на Сході України. До того ж природні ресурси оцінюють в трильйони доларів.

Скільки коштують корисні копалини України

Загальний обсяг корисних копалин в Україні становить 111 мільярдів тонн, які оцінюють в майже 15 трильйонів доларів. Більше як 70% від загальної вартості припадає всього на 3 області в Україні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Найбагатшими за вартістю корисних копалин є такі області України:

Донецька – 3,8 трильйона доларів;

Дніпропетровська – 3,5 трильйона доларів.

Луганська – 3,2 трильйона доларів.

Цікаво! Корисні копали в Київській області оцінили у 21 мільярд доларів. Для порівняння, в Харківській та Запорізьких областях вартість копалин становить понад 600 мільярдів доларів, а у Львівській та Житомирській – більше ніж 500 мільярдів доларів. Тоді як копалини на Полтавщині оцінили в 790 мільярдів доларів.

Із загальної вартості корисних копалин України 62% припадає на кам'яне вугілля (9,1 трильйона доларів), 14% – на залізну руду (2 трильйони доларів) та менше ніж 5% на решту активів (мідні руди, горючі сланці, нафта, газ, руда тощо).

Зокрема, поклади нафти в Україні становлять 85 мільйонів тонн, які оцінюють в 50 мільярдів доларів. Газовий конденсат в українських надрах складає 60 трильйонів тонн, вартість яких становить 59 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Дональд Трамп запропонував Україні обміняти рідкоземельні метали на військову допомогу американців. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до співпраці з США в цьому секторі.