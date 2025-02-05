Недра на триллионы долларов: сколько стоят все полезные ископаемые Украины

Полезные ископаемые – это один из ключевых ресурсов Украины. Больше всего объемы полезных ископаемых сосредоточены на Востоке Украины. К тому же природные ресурсы оценивают в триллионы долларов.

Сколько стоят полезные ископаемые Украины

Общий объем полезных ископаемых в Украине составляет 111 миллиардов тонн, которые оценивают в почти 15 триллионов долларов. Более 70% от общей стоимости приходится всего на 3 области в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Самыми богатыми по стоимости полезных ископаемых являются такие области Украины:

Донецкая – 3,8 триллиона долларов;

Днепропетровская – 3,5 триллиона долларов.

Луганская – 3,2 триллиона долларов.

Интересно! Полезные копали в Киевской области оценили в 21 миллиард долларов. Для сравнения, в Харьковской и Запорожских областях стоимость ископаемых составляет более 600 миллиардов долларов, а во Львовской и Житомирской – более 500 миллиардов долларов. Тогда как ископаемые на Полтавщине оценили в 790 миллиардов долларов.

Из общей стоимости полезных ископаемых Украины 62% приходится на каменный уголь (9,1 триллиона долларов), 14% – на железную руду (2 триллиона долларов) и менее 5% на остальные активы (медные руды, горючие сланцы, нефть, газ, руда и т.д.).

В частности, залежи нефти в Украине составляют 85 миллионов тонн, которые оценивают в 50 миллиардов долларов. Газовый конденсат в украинских недрах составляет 60 триллионов тонн, стоимость которых составляет 59 миллиардов долларов.

Напомним, Дональд Трамп предложил Украине обменять редкоземельные металлы на военную помощь американцев. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина открыта для сотрудничества с США в этом секторе.