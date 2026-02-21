Поки шахти Донбасу стоять: яка копалина серед лідерів по видобутку в Україні
- Залізна руда залишається ключовим ресурсом для гірничої галузі України, з балансовими запасами понад 18 мільярдів тонн.
- Найбільшим споживачем української залізної руди є Китай, також значні обсяги закуповують Словаччина та Польща.
Дані про видобуток корисних копалин в Україні суттєво різняться залежно від джерела та методології підрахунків. Повномасштабна війна ще більше ускладнила ситуацію – частина шахт і родовищ втрачена або працює з перебоями.
Чого найбільше видобувають в Україні?
Водночас факт значних запасів тієї чи іншої сировини не означає рекордних обсягів її видобутку. Утім ресурсом, який залишається ключовим для гірничої галузі, є залізна руда, передає 24 Канал.
Раніше у Forbes опублікували аналітику, згідно з якою кам'яне вугілля посіло перше місце за кількістю запасів в Україні (41,9 мільярда тонн) та їх вартістю (9,1 трильйона доларів). Однак війна фактично паралізувала значну частину шахт Донбасу, де зосереджений ресурс.
Залізна руда натомість зайняла третє місце в рейтингу за кількістю запасів і друге – за їх вартістю (2 трильйони доларів).
Згідно з даними державного науково-виробничого підприємства "Геоінформ України", балансові запаси руд заліза становили понад 18 мільярдів тонн, а кількість родовищ – 60.
Найбільший обсяг руд знаходився у Дніпропетровській області (майже половина), а також на Полтавщині та Запоріжжі.
Цікаво! Найбільшим споживачем української залізної руди залишається Китай. Після нього у 2025 році лідерами закупівель стали Словаччина та Польща.
За даними Reuters, журналісти якого посилаються на Геологічну службу США, станом на 2020 рік Україна виробляла 3,2% світового обсягу залізної руди.
Нагадаємо, Кабмін поступово посилює та впорядковує управління у сфері надрокористування. Зокрема, йдеться про перевірки дозволів на стратегічні корисні копалини та нафтогазоносні надра.
Раніше в Україні обрали переможця конкурсу на розробку літієвого родовища в Кіровоградській області. Однак консорціум нібито має зв'язки з Дональдом Трампом.