Біля Південної Кореї виявили родовище нафти та газу, яке може стати одним із найбільших у світі

У Південній Кореї неочікувано знайшли нову геологічну структуру, яка може містити великі запаси нафти та газу. Родовище виявила консалтингова компанія з 14 осіб, штаб-квартира якої розташована у Х'юстоні, США.

Додають, що родовище нафти та гази, яке виявили біля узбережжя Південної Кореї те, що може стати одним із найбільших у світі. Ця новина спровокувала як і нову хвилю позитивних очікувань, так і заяв скептиків.

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Біля Південної Кореї виявили нове родовище нафти та газу

Наразі повідомляють, що для підтвердження інформації про наявність запасів у родовищі потрібно провести буріння свердловин. Компанія, яка виявила ймовірне родовище, оцінює шанси у 20%. Фактично це нормою для геологічної розвідки.

Вперше про нове родовище повідомив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Відповідну заяву він зробив на телебаченні. Він також сказав, що запаси родовища можуть містити 14 мільярдів барелів нафти. Ця новина сколихнула всю країну, яка сильно залежить від дорогого імпорту енергоносіїв. Чиновник також наголосив, що енергетична безпека уже стала глобальним пріоритетом.

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Цих покладів вистачить, щоб Південна Корея була на 100% забезпечена нафтою протягом чотирьох років, а газом – протягом 29 років.

Заява президента Південної Кореї спровокувала стрімке подорожчання цінних паперів місцевих нафтогазових компаній. Зокрема, акції державної компанії Korea Gas Corp. завершили торгову сесію після оголошення новини зі зростанням на 30%.

Тоді як Posco International Corp. зафіксувала зростання на біржі на 19%. Акції компанії SK Gas Ltd подорожчали на 7% після стрибка на 29%, який зафіксували раніше. Крім того, цінні папери компанії SK Innovation Co., зросли більше ніж на 6%, інформує Bloomberg. Істотному зростанню акцій на біржі не заважала навіть інформація про те, що на введення родовища в експлуатацію знадобиться 7 – 10 років.

, що у 2023 році австралійська компанія Woodside Energy, яка працювала над спільним проєктом із корейською Korea National Oil Corp, ухвалила рішення про вихід з регіону. Цей крок пояснили тим, що у компанії район "більше не вважають перспективним".

Крім того, очікують, що 2030 року у Канаді суттєво зростуть обсяги видобування нафти. Для розуміння, країна має треті за величиною запаси нафти у світі.