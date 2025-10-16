Контрабанда золота до Індії зросла. Ця ситуація "загострилась" напередодні ключових фестивалів.

Чому в Індії зросла контрабанда золота?

Індії вже вдавалося побороти контрабанду торік. Це сталося після зниження імпортних мит на золото з 15% до 6%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ввезення золота до Індії та його ліквідація раніше були трудомісткими та ризикованими, але завдяки високому попиту на фестивалі та обмеженій пропозиції контрабандисти тепер можуть конвертувати його лише за кілька годин,

– зауважує видання.

Цікаво! У жовтні в Індії відбуваються свята Дхантера та Дівалі. Саме ці періоди вважають найсприятливішими для покупки золота.

Зауважимо, що ціни на золото у четвер встановили новий рекорд 128 395 рупій за 10 грамів. Ця вартість на 67% більше ніж було на початку року.

Завдяки високій ціні, за контрабанду можна отримати значні кошти. Адже таким чином продавці ухиляються від податків.

Важливо! За 2024 – 2025 фінансовий рік в Індії зафіксовано 3 005 випадків контрабанди золота.

Як зросла ціна на золото у світі?

Вартість золота зростає майже щодня. Сьогодні цей метал "перетнув" рекорд. Максимум за сесію склав – 4 243 долари за унцію, повідомляє Reuters.

Для порівняння, 1 жовтня одна унція такого металу мала ціну – 3 891,96 долара. На той момент це був рекорд.

Зверніть увагу! Банківське золото, за даними НБУ, сьогодні коштує – 5 580,73 гривні за грам.