Мир за метал: Трампу надійшла нова пропозиція

Американцям запропонували цікаву угоду. Якщо Трамп допоможе припинити військовий конфлікт в Демократичній Республіці Конго, США отримають доступ до танталового проєкту Рубайя.

Що відомо про пропозицію для США від Конго?

Уряди США та Демократичної Республіки Конго уже наближаються до укладення цієї угоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Важливо! Згідно з цією угодою, американські інвестиції у мінеральні запаси Демократичної Республіки Конго зростуть.

Рубайя – важливий актив, який фігурує в цій угоді. Адже тантал це надзвичайно потрібний метал, його використовують у багатьох високотехнологічних галузях, зокрема:

у сфері електроніки;

оборони;

аерокосмічної промисловості.

Потрібно розуміти, що для реалізації цієї угоди, необхідно вивести з Рубайі повстанців М23. Станом на зараз, саме повстанські сили контролюють гірничодобувну промисловість у регіоні.

Зверніть увагу! За інформацією ООН та США, повстанці підтримуються сусідньою країною – Руандою.

Що ще важливо знати про цей конфлікт?

Шахти експлуатуються М23 ще з 2024 року. Зауважимо, що повстанці контролюють вагому частину східного Конго.

Адміністрація Трампа є посередником у переговорах між Руандою та Конго. Американці прагнуть сприяти укладенню мирної угоди між державами, повідомляє Reuters.

Цікаво! Як показують дані Геологічної служби США, торік на Конго та Руанду припало 60% світового виробництва танталу. Загалом воно сягнуло 2 500 тонн.