Що відомо про пропозицію для США від Конго?
Уряди США та Демократичної Республіки Конго уже наближаються до укладення цієї угоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Важливо! Згідно з цією угодою, американські інвестиції у мінеральні запаси Демократичної Республіки Конго зростуть.
Рубайя – важливий актив, який фігурує в цій угоді. Адже тантал це надзвичайно потрібний метал, його використовують у багатьох високотехнологічних галузях, зокрема:
- у сфері електроніки;
- оборони;
- аерокосмічної промисловості.
Потрібно розуміти, що для реалізації цієї угоди, необхідно вивести з Рубайі повстанців М23. Станом на зараз, саме повстанські сили контролюють гірничодобувну промисловість у регіоні.
Зверніть увагу! За інформацією ООН та США, повстанці підтримуються сусідньою країною – Руандою.
Що ще важливо знати про цей конфлікт?
Шахти експлуатуються М23 ще з 2024 року. Зауважимо, що повстанці контролюють вагому частину східного Конго.
Адміністрація Трампа є посередником у переговорах між Руандою та Конго. Американці прагнуть сприяти укладенню мирної угоди між державами, повідомляє Reuters.
Цікаво! Як показують дані Геологічної служби США, торік на Конго та Руанду припало 60% світового виробництва танталу. Загалом воно сягнуло 2 500 тонн.