Що відомо про пропозицію для США від Конго?

Уряди США та Демократичної Республіки Конго уже наближаються до укладення цієї угоди, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Модернізація, розвиток і безбар'єрність: як змінився Львів за останні роки

Важливо! Згідно з цією угодою, американські інвестиції у мінеральні запаси Демократичної Республіки Конго зростуть.

Рубайя – важливий актив, який фігурує в цій угоді. Адже тантал це надзвичайно потрібний метал, його використовують у багатьох високотехнологічних галузях, зокрема:

у сфері електроніки;

оборони;

аерокосмічної промисловості.

Потрібно розуміти, що для реалізації цієї угоди, необхідно вивести з Рубайі повстанців М23. Станом на зараз, саме повстанські сили контролюють гірничодобувну промисловість у регіоні.

Зверніть увагу! За інформацією ООН та США, повстанці підтримуються сусідньою країною – Руандою.

Що ще важливо знати про цей конфлікт?

Шахти експлуатуються М23 ще з 2024 року. Зауважимо, що повстанці контролюють вагому частину східного Конго.

Адміністрація Трампа є посередником у переговорах між Руандою та Конго. Американці прагнуть сприяти укладенню мирної угоди між державами, повідомляє Reuters.

Цікаво! Як показують дані Геологічної служби США, торік на Конго та Руанду припало 60% світового виробництва танталу. Загалом воно сягнуло 2 500 тонн.