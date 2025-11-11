Мир за металл: Трампу поступило новое предложение
- Трамп получил предложение способствовать прекращению конфликта в Конго в обмен на доступ США к танталовому проекту Рубайя.
- Для реализации соглашения нужно вывести повстанцев М23, которые контролируют регион, и которых поддерживает Руанда.
Американцам предложили интересную сделку. Если Трамп поможет прекратить военный конфликт в Демократической Республике Конго, США получат доступ к танталовому проекту Рубайя.
Что известно о предложении для США от Конго?
Правительства США и Демократической Республики Конго уже приближаются к заключению этого соглашения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Важно! Согласно этому соглашению, американские инвестиции в минеральные запасы Демократической Республики Конго возрастут.
Рубайя – важный актив, который фигурирует в этом соглашении. Ведь тантал это очень нужный металл, его используют во многих высокотехнологичных отраслях, в частности:
- в сфере электроники;
- обороны;
- аэрокосмической промышленности.
Нужно понимать, что для реализации этой сделки, необходимо вывести из Рубайи повстанцев М23. По состоянию на сейчас, именно повстанческие силы контролируют горнодобывающую промышленность в регионе.
Обратите внимание! По информации ООН и США, повстанцы поддерживаются соседней страной – Руандой.
Что еще важно знать об этом конфликте?
Шахты эксплуатируются М23 еще с 2024 года. Заметим, что повстанцы контролируют весомую часть восточного Конго.
Администрация Трампа является посредником в переговорах между Руандой и Конго. Американцы стремятся способствовать заключению мирного соглашения между государствами, сообщает Reuters.
Интересно! Как показывают данные Геологической службы США, в прошлом году на Конго и Руанду пришлось 60% мирового производства тантала. В целом оно достигло 2 500 тонн.