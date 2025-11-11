Что известно о предложении для США от Конго?

Правительства США и Демократической Республики Конго уже приближаются к заключению этого соглашения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Важно! Согласно этому соглашению, американские инвестиции в минеральные запасы Демократической Республики Конго возрастут.

Рубайя – важный актив, который фигурирует в этом соглашении. Ведь тантал это очень нужный металл, его используют во многих высокотехнологичных отраслях, в частности:

в сфере электроники;

обороны;

аэрокосмической промышленности.

Нужно понимать, что для реализации этой сделки, необходимо вывести из Рубайи повстанцев М23. По состоянию на сейчас, именно повстанческие силы контролируют горнодобывающую промышленность в регионе.

Обратите внимание! По информации ООН и США, повстанцы поддерживаются соседней страной – Руандой.

Что еще важно знать об этом конфликте?

Шахты эксплуатируются М23 еще с 2024 года. Заметим, что повстанцы контролируют весомую часть восточного Конго.

Администрация Трампа является посредником в переговорах между Руандой и Конго. Американцы стремятся способствовать заключению мирного соглашения между государствами, сообщает Reuters.

Интересно! Как показывают данные Геологической службы США, в прошлом году на Конго и Руанду пришлось 60% мирового производства тантала. В целом оно достигло 2 500 тонн.