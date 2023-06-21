Інвестуйте у країну мрії, – у Єврокомісії розкрили деталі рекордної фінансової допомоги Україні

У середу, 21 червня, у Лондоні відбувалася Конференція з відновлення України. Захід відвідала й президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та окреслили певні перспективи для України.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз може покрити 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року. Чиновниця також назвала конкретні суми.

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Глава Єврокомісії про відновлення України

Очільниця Єврокомісії додала, блок планує фінансово підтримувати Україні шляхом видання грантів та кредитів. Ще одне джерело коштів – заморожені російські активи. Урсула фон дер Ляєн також наголосила, що ЄС готовий надалі підтримувати Україну.

Також глава Європейської комісії окреслила певні перспективи України до 2027 року. Чиновниця виділила такі моменти:

До 2027 року дефіцит в українській податковій системі досягне позначки на рівні 60 мільярдів євро ;

; Водночас потреби у швидкому відновленні України оцінюють приблизно у 50 мільярдів євро ;

; Відтак загальний дефіцит для України буде становити 110 мільярдів євро.

Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить приблизно 50 мільярдів євро для України,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, вона повідомила, що під час конференції обговорять питання реформування та інвестицій, а також сформують певний план, який може стати своєрідним якорем для міжнародних донорів.

Згідно з даними BBC Україна, європейська чиновниця наголосила, що Україна вступить у Європейський Союз та закликала членів блоку інвестувати у "країну мрії".