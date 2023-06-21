Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании ее восстановления до 2027 года. Чиновница также назвала конкретные суммы.

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Глава Еврокомиссии о возобновлении Украины

Глава Еврокомиссии добавила, что блок планирует финансово поддерживать Украине путем издания грантов и кредитов. Еще один источник средств – замороженные российские активы. Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула, что ЕС готов в дальнейшем поддерживать Украину.

Также глава Европейской комиссии наметила определенные перспективы Украины до 2027 года. Чиновница выделила следующие моменты:

К 2027 году дефицит в украинской налоговой системе достигнет отметки на уровне 60 миллиардов евро ;

; В то же время, потребности в быстром восстановлении Украины оценивают примерно в 50 миллиардов евро ;

; Следовательно, общий дефицит для Украины будет составлять 110 миллиардов евро.

Поэтому вчера я предложила членам ЕС покрыть 45% этого дефицита. Это составляет примерно 50 миллиардов евро для Украины,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, она сообщила, что на конференции обсудят вопросы реформирования и инвестиций, а также сформируют определенный план, который может стать своеобразным якорем для международных доноров.

Согласно данным BBC Украина, европейская чиновница подчеркнула, что Украина вступит в Европейский Союз и призвала членов блока инвестировать в "страну мечты".