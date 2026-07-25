Платіжки можуть неприємно здивувати: що буде з тарифами на комуналку у серпні

У серпні українці знову сплачуватимуть за газ, електроенергію, воду та інші комунальні послуги. Розповідаємо, чи зміняться тарифи з початком останнього місяця літа та за що доведеться платити більше, якщо такі зміни будуть.

Що буде із цінами на газ у серпні?

Попри побоювання українців щодо можливого подорожчання комунальних послуг, у серпні ситуація залишиться неоднорідною. Для одних послуг тарифи не зміняться, тоді як для інших остаточна вартість залежатиме від рішення місцевої влади.

Наприклад, платити більше за газ у серпні українцям не доведеться. наголосили у Міністерстві енергетики. Тарифи для побутових споживачів залишаються незмінними, адже в Україні продовжує діяти мораторій на їх підвищення під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення.

Довідково: Найбільший постачальник – "Нафтогаз України", який обслуговує більшість домогосподарств, і надалі постачатиме газ за 7,96 гривні за кубометр у межах річної фіксованої пропозиції. Інші постачальники також не змінюють річні тарифи, тому вони становлять від 7,96 до 9,99 гривні за кубометр.

Водночас окремі компанії пропонують місячні комерційні тарифи, які можуть бути суттєво вищими.

Чи зміниться тариф на електроенергію?

Зростання тарифу на електроенергію у серпні також не очікується. Для побутових споживачів продовжить діяти єдина ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Водночас частина українців може платити менше. Власники двозонних лічильників у нічний час, з 23:00 до 7:00, сплачують 2,16 гривні за кіловат-годину, тобто вдвічі менше за стандартний тариф.

Що буде з тарифами на воду?

Із водопостачанням ситуація інша. Єдиного тарифу на воду в Україні немає, тому вартість послуг залежить від рішення НКРЕКП або органів місцевого самоврядування. Саме тому в окремих містах і громадах у серпні тарифи можуть змінитися, тоді як в інших залишаться на попередньому рівні.

Зауважте! Дізнатися актуальну вартість водопостачання можна на сайті свого водоканалу або місцевої влади.

Також ми раніше писали про те, що в багатьох населених пунктах тарифи на воду вже переглядали протягом останніх місяців, тому для окремих споживачів саме ця комунальна послуга може подорожчати.