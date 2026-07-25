Что будет с ценами на газ в августе?

Несмотря на опасения украинцев по поводу возможного подорожания коммунальных услуг , в августе ситуация останется неоднородной. Для одних услуг тарифы не изменятся, а для других окончательная стоимость будет зависеть от решения местных властей.

Например, платить больше за газ в августе украинцам не придется. отметили в Министерстве энергетики . Тарифы для бытовых потребителей остаются неизменными, ведь в Украине продолжает действовать мораторий на их повышение во время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения.

Справка: Крупнейший поставщик - "Нафтогаз Украины", обслуживающий большинство домохозяйств, и в дальнейшем будет поставлять газ за 7,96 гривны за кубометр в рамках годового фиксированного предложения. Остальные поставщики также не меняют годовые тарифы, поэтому они составляют от 7,96 до 9,99 гривны за кубометр.

В то же время, отдельные компании предлагают месячные коммерческие тарифы, которые могут быть существенно выше.

Изменится ли тариф на электроэнергию?

Рост тарифа на электроэнергию в августе тоже не ожидается. Для бытовых потребителей продолжит действовать единая цена – 4,32 гривны за киловатт-час.

В то же время, часть украинцев может платить меньше. Владельцы двухзонных счетчиков в ночное время, с 23:00 до 7:00, платят 2,16 гривны за киловатт-час, то есть вдвое меньше стандартного тарифа.

Что будет с тарифами на воду?

С водоснабжением ситуация другая. Единого тарифа на воду в Украине нет, поэтому стоимость услуг зависит от решения НКРЭКУ или органов местного самоуправления. Именно поэтому в отдельных городах и общинах в августе тарифы могут измениться, в то время как в других останутся на прежнем уровне.

Заметьте! Узнать актуальную стоимость водоснабжения можно на сайте своего водоканала или местных властей.

Также мы ранее писали о том, что во многих населенных пунктах тарифы на воду уже пересматривались в последние месяцы, поэтому для отдельных потребителей именно эта коммунальная услуга может подорожать.