Хто з пенсіонерів має право на знижку 100% на комуналку?
Право на таку знижку мають громадяни, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості на певних посадах, повідомляє ПФУ.
Наразі скористатися пільгою можуть колишні:
- педагогічні працівники;
- медичні працівники;
- фармацевтичні працівники;
- фахівці із захисту рослин;
- працівники музеїв;
- працівники бібліотек;
- працівники державних і комунальних закладів культури;
- а також – працівники закладів освіти сфери культури.
Водночас належність до однієї з цих професій сама по собі не гарантує право на пільгу. Для отримання такої знижки на комуналку особі необхідно відповідати кільком умовам:
- мати щонайменше три роки стажу роботи на посаді, яка передбачає пільгу;
- на момент виходу на пенсію працювати саме на такій посаді;
- після призначення пенсії й надалі проживати в сільській місцевості.
Зверніть увагу! Пенсіонерам, які вже внесені до Реєстру осіб, що мають право на пільги, потрібно подати заяву на отримання пільги з оплати житлово-комунальних послуг, а також документи, що підтверджують проживання в селі.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Після призначення пільги держава відшкодовуватиме 100% вартості житлово-комунальних послуг, а також витрат на паливо в межах норм, визначених чинним законодавством.
Нагадаємо, пільга на комуналку надається різним категоріям пільговиків. Розмір знижки залежить саме від статусу особи. Наприклад, громадяни зі статусом УБД можуть розраховувати на компенсацію 75% від суми комуналки. А от особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на знижку 100%.