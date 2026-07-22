Хто з пенсіонерів має право на знижку 100% на комуналку?

Право на таку знижку мають громадяни, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості на певних посадах, повідомляє ПФУ.

Наразі скористатися пільгою можуть колишні:

  • педагогічні працівники;
  • медичні працівники;
  • фармацевтичні працівники;
  • фахівці із захисту рослин;
  • працівники музеїв;
  • працівники бібліотек;
  • працівники державних і комунальних закладів культури;
  • а також – працівники закладів освіти сфери культури.

Водночас належність до однієї з цих професій сама по собі не гарантує право на пільгу. Для отримання такої знижки на комуналку особі необхідно відповідати кільком умовам:

  • мати щонайменше три роки стажу роботи на посаді, яка передбачає пільгу;
  • на момент виходу на пенсію працювати саме на такій посаді;
  • після призначення пенсії й надалі проживати в сільській місцевості.

Зверніть увагу! Пенсіонерам, які вже внесені до Реєстру осіб, що мають право на пільги, потрібно подати заяву на отримання пільги з оплати житлово-комунальних послуг, а також документи, що підтверджують проживання в селі.

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Після призначення пільги держава відшкодовуватиме 100% вартості житлово-комунальних послуг, а також витрат на паливо в межах норм, визначених чинним законодавством.

Нагадаємо, пільга на комуналку надається різним категоріям пільговиків. Розмір знижки залежить саме від статусу особи. Наприклад, громадяни зі статусом УБД можуть розраховувати на компенсацію 75% від суми комуналки. А от особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на знижку 100%.