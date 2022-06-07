Компанії з трьох найбільших морських країн ЄС подвоїли поставки нафти з Росії: чого чекати далі

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в порядку денному з'явилося питання щодо ембарго на нафту з держави-агресорки. Проте деякі країни з ЄС не просто не пішли цим шляхом, але й наростили обсяги постачання нафти з Росії.

Йдеться про найбільші морські країни Євросоюзу: Кіпр, Мальту та Грецію. З початку повномасштабної війни в Україні, їхня активність у контексті обсягів постачання російської нафти зросла вдвічі. Це суттєво ускладнює спроби зв'язати руки Путіну.

Варте уваги Росія заявила про спосіб уникнення дефолту: що про це говорять у професійній спільноті

Судна з трьох країн ЄС збільшити обсяги постачання нафти з Росії

Судноплавні компанії та судна, які пов'язані з вище перерахованими країнами, загалом у травні перевезли 58 мільйонів барелів російської нафти, за даними неурядової організації Global Witness.

Це майже вдвічі більше від тих обсягів, які були зафіксовані у лютому 2022 року. Тоді ця цифра сягала лише 31 мільйона барелів, які сукупну транспортували. Згідно з виданням Reuters, ці три країни Євросоюзу мають найбільший судноплавний флот у межах блоку.

Стрімке збільшення обсягів транспортування російської сировини зросло на фоні зростання втричі фрахтових ставок на танкери з нафтою після вторгнення держави-агресорки в Україну.

Фрахтова ставка Це вартість морського перевезення вантажів, пасажирів. Вона включає витрати на транспортування продукції та середній прибуток.

Судна пов'язані з Грецією, Кіпром та Мальтою просто висміюють зусилля ЄС щодо санкцій проти військової машини Путіна, підтримуючи потоки готівки до Росії, тоді як війська країни продовжують завдавати ударів по Україні,

– заявив експерт з Global Witness.

Дані та плани

Звіт неурядової організації слідує висновкам, які недавно оприлюднило британське видання Sunday Times стосовно грецьких судноплавних компаній. Йдеться про те, що ці юридичні особи беруть участь у процесі перекачування російської нафти "з корабля на корабель" з метою маскування перевезення сировини.

Дані, які вивчали фахівці з Sunday Times, вказують на зростання такої активності, коли російське судно вивантажує нафту на інше судно нейтральної сторони. Аналітики стверджують, що за допомогою перевантаження сировини на судно, яке належить європейській компанії та ходить під прапором іншої крани можна приховати походження нафти.

Нагадаємо, що минулого тижня у ЄС ухвалили рішення про часткове ембарго на російську нафту. Йдеться про намір блоку скоротити на 90% обсяги імпорту сировини з держави-агресорки до кінця року. Водночас як повідомляють, у ЄС відмовилися від заборони для суден з реєстрацією в країнах об'єднання транспортувати нафту за межі регіону. Наприклад, до Китаю та Індії.

Проте і ЄС, і Велика Британія мають на меті зупинити цю практику завдяки тому, що судна, які транспортують російську нафту, просто не зможуть оформити страховку. Цей аспект є надважливим для цього сектору.

Актуально – Притула розповів про масштабний проєкт для підтримки ЗСУ: дивитися відео