У Європі прагнуть створити конкурента для компанії Ілона Маска: що відомо про угоду

Американський мільярдер Ілон Маск є одним із потужних гравців у космічній галузі завдяки компанії SpaceX. Проте у Європі дві компанії вирішили об'єднати свої зусилля, аби скласти Маску конкуренцію.

Британська компанія OneWeb має на меті об'єднати свої зусилля зі своїм конкурентом у Франції Eutelsat. Оператори супутникового зв'язку сподіваються, що це допоможе їм поборотися на ринку з компанію Ілона Маска SpaceX.

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У Європі прагнуть створити конкурента SpaceX

Згідно з даними офіційного пресрелізу, у результаті злиття всіх акцій Eutelsat випустить 230 мільйонів нових акцій і обміняє їх на всі акції OneWeb, що залишилися. Акціонери OneWeb будуть володіти 50% Eutelsat, яка продовжуватиме котируватися на Паризькій фондовій біржі та подаватиме запит на розміщення на Лондонській фондовій біржі. Оцінка OneWeb на фоні цієї угоди зросла до 3,4 мільярда доларів, інформує Bloomberg.

Хоча акціонери й розділяють компанію, це все одно має риси поглинанняOneWeb зісторони Eutelsat. Британська фірма збереже свій бренд та буде керувати низькоорбітальним бізнесом об’єднаної групи, яка матиме первинний лістинг у Парижі.

І британський, і французький уряди мають частки в OneWeb і Eutelsat відповідно. Крім того, Велика Британія, як і раніше, буде мати особливу частку, яка надає їй право вето щодо стратегічних рішень. Наприклад, йдеться про географічне становище штаб-квартири фірми.

Очікують, що після оголошення про злиття компанія принесе дохід приблизно у розмірі 1,22 мільярда доларів у 2022 – 2023 фінансовому році. Очільник правління Eutelsat заявив, що ця угода допоможе компаніям використати прекрасну можливість росту у сфері зв'язку.

Що відомо про OneWeb та реакція інвесторів

Компанія OneWeb була створена у 2012 році. Протягом досить довгого проміжку часу фірма позиціювала себе як конкурент для проєктів SpaceX та Amazon стосовно супутникового інтернету відповідно:

Starlink,

Project Kuiper.

У 2020 році британська компанія повідомляла про підготовку до банкрутства, проте вийшла з цієї ситуації завдяки британському уряду, який виділив 500 мільйонів доларів дотацій у рамках угоди з партнерства з Bharti Global на 1 мільярд доларів. Головна причина проблем – ключові інвестори покинули проєкт у розпал пандемію коронавірусу.

Угода також має отримати низку схвалень від регуляторів, включаючи суворий процес перевірки національної безпеки у Великій Британії. Очікується, що цей процес триватиме до першої половини 2023 року.

Новина про плани компаній не переконала інвесторів. Акції французької компанії Eutelsat продовжують торгуватися на ринку за найнижчою ціною з кінця 2020 року. У фірмі також повідомили про призупинення виплат дивідендів з зосередження на проєкті OneWeb, який пов'язаний із супутниками. На момент створення цього матеріалу, цінні папери Eutelsat демонструють наступну динаміку:

акції французької компанії коштують трохи більше 7 євро (6,79 долара США) за штуку, згідно з Yahoo!Finance;

(6,79 долара США) за штуку, згідно з Yahoo!Finance; ринкова капіталізація Eutelsat становить 1,6 мільярда євро або 1,5 мільярда доларів.

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Фактор росії

Додамо, що Eutelsat та OneWeb мають досить суперечливі відносини із державою-агресоркою – росією. Зокрема, у березні в компанії OneWeb повідомили, що будуть співпрацювати зі SpaceX задля запуску своїх супутників. Це сталося після того, як росія заблокувала запуски зі своєї території.

Тоді як Eutelsat й надалі продовжує надавати деякі послуги пов'язані із супутниковим зв'язком в росії. Це відбувається навіть попри тиск зі сторони регуляторів у Європі.

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