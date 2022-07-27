В Европе стремятся создать конкурента для компании Илона Маска: что известно о соглашении

Американский миллиардер Илон Маск является одним из самых мощных игроков в космической отрасли благодаря компании SpaceX. Однако в Европе две компании решили объединить свои усилия, чтобы составить Маску конкуренцию.

Целью британской компании OneWeb является объединить свои усилия со своим конкурентом во Франции Eutelsat. Операторы спутниковой связи надеются, что это поможет им сразиться на рынке с компанией Илона Маска SpaceX.

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В Европе стремятся создать конкурента SpaceX

Согласно данным официального прессрелиза, в результате слияния всех акций Eutelsat выпустит 230 миллионов новых акций и обменяет их на все оставшиеся акции OneWeb. Акционеры OneWeb будут владеть 50% Eutelsat, которая будет продолжать котироваться на Парижской фондовой бирже и запросить размещение на Лондонской фондовой бирже. Оценка OneWeb на фоне этой сделки выросла до 3,4 миллиарда долларов. Bloomberg.

Хотя акционеры и разделяют компанию, это все равно имеет черты поглощения.OneWeb состороны Eutelsat. Британская фирма сохранит свой бренд и будет руководить низкоорбитальным бизнесом объединенной группы, у которой будет первичный листинг в Париже.

И британское, и французское правительства имеют доли в OneWeb и Eutelsat соответственно. Кроме того, Великобритания по-прежнему будет иметь особую долю, которая предоставляет ей право вето в отношении стратегических решений. К примеру, речь идет о географическом положении штаб-квартиры компании.

Ожидается, что после объявления о слиянии компания принесет доход примерно в размере 1,22 миллиарда долларов в 2022 – 2023 финансовом году. Глава правления Eutelsat заявил, что это соглашение поможет компаниям использовать прекрасную возможность роста в сфере связи.

Что известно об OneWeb и реакции инвесторов

Компания OneWeb была создана в 2012 году. В течение длительного промежутка времени фирма позиционировала себя как конкурент для проектов SpaceX и Amazon относительно спутникового интернета соответственно:

Starlink,

Project Kuiper.

В 2020 году британская компания сообщала о подготовке к банкротству, однако вышла из этой ситуации благодаря британскому правительству, выделившему 500 миллионов долларов дотаций в рамках соглашения по партнерству с Bharti Globa l на 1 миллиард долларов . Главная причина проблем – ключевые инвесторы покинули проект в разгар пандемии коронавируса.

Соглашение также должно получить ряд одобрений от регуляторов, включая строгий процесс проверки национальной безопасности в Великобритании. Ожидается, что этот процесс продлится до первой половины 2023 года.

Новость о планах компаний не убедила инвесторов. Акции французской компании Eutelsat продолжают торговаться на рынке по самой низкой цене с конца 2020 года. В фирме также сообщили о приостановлении выплат дивидендов с сосредоточением на проекте OneWeb, связанном со спутниками. На момент создания этого материала ценные бумаги Eutelsat демонстрируют следующую динамику:

акции французской компании стоят чуть больше 7 евро (6,79 доллара США) за штуку, согласно Yahoo!Finance ;

(6,79 доллара США) за штуку, согласно Yahoo!Finance ; рыночная капитализация Eutelsat составляет 1,6 млрд евро или 1,5 млрд долларов.

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Фактор россии

Добавим, что Eutelsat и OneWeb имеют достаточно противоречивые отношения с государством-агрессором – россией. В частности, в марте компании OneWeb сообщили, что будут сотрудничать со SpaceX для запуска своих спутников. Это произошло после того, как Россия заблокировала запуски со своей территории.

В то время как Eutelsat и дальше продолжает предоставлять некоторые услуги связанные со спутниковой связью в России. Это происходит даже при давлении со стороны регуляторов в Европе.

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