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Чим бізнес Ахметова занепокоїв Deutsche Bank

Навіть після початку повномасштабного вторгнення німецький банк продовжувала обслуговувати російських олігархів і підсанкційних бізнесменів, а також проводив сумнівні операції, аби не втрачати клієнтів і прибутків, пише "Слідство.Інфо".

Однак серйозні занепокоєння у фінустанови свого часу викликала діяльність підприємств найбагатшого українця Ріната Ахметова. Перші серйозні питання виникли ще у 2017 році, коли підрозділ із протидії фінансовим злочинам почав детально вивчати діяльність компаній олігарха після окупації сходу України, їхню співпрацю з російськими банками та джерела походження його початкових статків.

Фахівці дійшли спільного висновку, що репутація бізнесмена становить ризик для кредитної установи. Зокрема, під час перевірки групи SCM виявили ймовірні загрози відмивання грошей та обходу санкцій. Уже у 2018 році нідерландський підрозділ повідомив місцевий Центробанк про підозрілі транзакції між окремими структурами ДТЕК та SCM, економічну доцільність яких не вдалося чітко обґрунтувати.

Цікаво! Йшлося про багатомільйонні перекази між пов'язаними підприємствами, платежі на користь приватних осіб, зокрема співробітників компаній, а також окремі операції з торгівлі нафтопродуктами.

Зрештою, у 2019 році Deutsche Bank вирішив згорнути співпрацю з частиною бізнесу Ахметова, закривши низку рахунків ДТЕК та SCM у кількох країнах. Залишили лише ті, що були необхідні для обслуговування чинних кредитів та облігацій. Щодо "Метінвесту" допускали проведення окремих операцій, зокрема й нових.

Якою була реакція на розслідування

У відповідь на запит журналістів банк відмовився коментувати відносини з конкретними клієнтами – потенційними, колишніми або чинними. Водночас там наголосили, що регулярно перевіряють операції та продукти на відповідність законодавчим і регуляторним вимогам, а також внутрішнім критеріям допустимого ризику. За потреби установа може обмежувати або припиняти надання послуг.

Натомість у самій компанії ДТЕК зауважили, що Deutsche Bank досі співпрацює з підприємствами групи SCM, зокрема надає їм кредити.

ДТЕК категорично заперечує зміни у відносинах із Deutsche Bank із будь-якими питаннями щодо походження статків акціонера групи, можливих ризиків санкційних порушень чи інших порушень законодавства– йдеться в коментарі для "Слідства.Інфо".

Нагадаємо, у межах розслідування медійники раніше з'ясували, що керівництво фінустанови планувало розширити бізнес у Росії попри геополітичну напругу та застереження щодо обслуговування наближених до Кремля осіб. Окрім того, внутрішні документи розкрили раніше невідомі подробиці співпраці з Джеффрі Епштейном, сума підозрілих платежів якого сягнула майже 600 мільйонів доларів, і засвідчили приховування від Білого дому випадкового витоку податкових декларацій Дональда Трампа під час його першого президентського терміну.