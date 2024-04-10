Компанія China Tianrui Group Cement Co. спеціалізується на виробництві цементу. А всього за 15 хвилин торгів на біржі акції компанії стрімко подешевшали.

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Масштабний обвал китайської компанії

Цінні папери китайської компанії, які зареєстровані на біржі у Гонконгу, за кілька хвилин обвалилися в ціні на 99% до приблизно 0,05 гонконзького долара за штуку. У результаті ринкова вартість виробника цементу зменшилася до 141 мільйона гонконзьких доларів (18 мільйонів доларів).

Масштабний розпродаж акцій China Tianrui Group Cement Co. майже призвів до краху компанії. Загалом за час торгів з рук в руки перейшло приблизно 281 мільйон акцій. Для розуміння, це третина всіх цінних паперів компанії, які є у вільному обігу.

Після цього торгівлю акціями китайської компанії призупинили. Загалом очікують на оголошення, яке пов'язане з інсайдерською інформацією. Проблеми виробника цементу на біржі пояснюють низьким рівнем попиту, який спричинив спад на ринку нерухомості в Китаї, зростанням конкуренції на ринку та високими витратами на сировину.

Крім того, додають, різке та драматичне знецінення акцій China Tianrui Group Cement Co. – це нагадування про ризики, які пов'язані зі маловідомими китайськими фірмами з високою концентрацією акціонерного капіталу. Також варто враховувати такі фінансові практики, як використання акцій як заставу за борги.