Потужна інвесткомпанія продала понад 80 тисяч акцій Tesla: скільки вона на цьому заробила

Інвестиційна компанія Ark Invest, яка має важливу роль у світі фінансів, продала десятки тисяч акцій Tesla за один день. Чому так сталося – читайте далі.

Компанія відомої інвесторки Кеті Вуд продала активи виробника електромобілів зафіксувавши свій прибуток після того, як ринкова капіталізація Tesla перетнула позначку в 1 трильйон доларів. Йдеться про 80 100 акцій компанії Ілона Маска.

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Компанія Кеті Вуд продала понад 80 тисяч акцій Tesla

Цей крок приніс Ark Invest 93,8 мільйона доларів. У день продажу акції Tesla закінчили день з ціною 1 172 долари за кожну. Компанія Кеті Вуд, яка згідно з Bloomberg на початок 2021 року управляла активами на 50 мільярдів доларів, "скидає" цінні папери виробника електрокарів відколи вони почали зростати в ціні, тобто з початку вересня. Така стратегія дозволяє інвестиційному фонду отримувати прибуток. Враховуючи останній продаж, компанія Ark Invest за останні три місяці продала акції Tesla на 1,3 мільярда доларів.

За даними Yahoo!Finance , актуальна вартість акцій Tesla становитьза кожну, ринкова капіталізація компанії досягладоларів.

Кеті Вуд відома тим, що продає активи компанії Ілона Маска, капітал якого Forbes оцінює у 316,5 мільярда доларів, коли вони демонструють надрезультати протягом певного періоду. Інвесторка прокоментувала це наступним чином: "не робити цього було б нерозумним керуванням портфелем".

Нам подобається контролювати розміри наших позицій,

– додала вона.

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Що відбувається з акціями Tesla

Цінні папери Tesla зросли на 20% з 25 жовтня 2021 року. Один із головних імпульсів – заява компанії з прокату автомобілів Hertz про рекордне замовлення на 100 тисяч електромобілів. Пізніше акції Tesla впали на 3% через заяву генерального директора компанії Ілона Маска. Мільярдер заявив, що автовиробник ще не підписав відповідний контракт з Hertz. За даними Bloomberg, цю угоду оцінюють на 4,2 мільярда доларів.

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Представники Hertz повідомили, що компанія зробила початкове замовлення наі поставки вже почалися.

Попри нещодавній спад, ринкова капіталізація Tesla зросла на понад 300 мільярдів доларів за останній місяць. Це означає, що стратегія компанії Кеті Вуд щодо продажу активів виробника електрокарів все ще залишається прибутковою. Попри те, що Ark Invest досить часто продає акції Tesla, Кеті Вуд позитивно оцінює їх у довгостроковій перспективі. За її прогнозом, до 2025 року цільова ціна активів цієї компанії зросте до 3000 тисяч доларів.