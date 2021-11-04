Мощная инвесткомпания продала более 80 тысяч акций Tesla: сколько она на этом заработала

Инвестиционная компания Ark Invest, играющая важную роль в мире финансов, продала десятки тысяч акций Tesla за один день. Почему так произошло – читайте дальше.

Компания известного инвестора Кэти Вуд продала активы производителя электромобилей, зафиксировав свою прибыль после того, как рыночная капитализация Tesla пересекла отметку в 1 триллион долларов. Речь идет о 80 100 акциях компании Илона Маска.

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Компания Кэти Вуд продала более 80 тысяч акций Tesla

Этот шаг принес Ark Invest 93,8 миллиона долларов. В день продажи акции Tesla закончили день с ценой 1172 доллара за каждую. Компания Кэти Вуд, которая согласно Bloomberg на начало 2021 года управляла активами на 50 миллиардов долларов, "сбрасывает" ценные бумаги производителя электрокаров с тех пор, как они начали расти в цене, то есть с начала сентября. Такая стратегия позволяет инвестиционному фонду получать прибыль. Учитывая последнюю продажу, компания Ark Invest за последние три месяца продала акции Tesla на 1,3 миллиарда долларов.

По данным Yahoo!Finance , актуальная стоимость акций Tesla составляетза каждую, рыночная капитализация компании достигладолларов.

Кэти Вуд известна тем, что продает активы компании Илона Маска, капитал которого Forbes оценивает в 316,5 миллиарда долларов, когда они демонстрируют сверхрезультаты в течение определенного периода. Инвестор прокомментировала это следующим образом: "не делать этого было бы неразумным управлением портфелем".

Нам нравится контролировать размеры наших позиций,

– добавила она.

Компания Кэти Вуд продала акции Tesla почти на 94 миллиона долларов

Что происходит с акциями Tesla

Ценные бумаги Tesla выросли на 20% с 25 октября 2021 года. Один из главных импульсов – заявление компании по прокату автомобилей Hertz о рекордном заказе на 100 тысяч электромобилей. Позже акции Tesla упали на 3% из-за заявления генерального директора компании Илона Маска. Миллиардер заявил, что автопроизводитель еще не подписал соответствующий контракт с Hertz. По данным Bloomberg, это соглашение оценивают в 4,2 миллиарда долларов.

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Представители Hertz сообщили, что компания сделала первоначальный заказ наи поставки уже начались.

Несмотря на недавний спад, рыночная капитализация Tesla выросла более чем на 300 миллиардов долларов за последний месяц. Это означает, что стратегия компании Кэти Вуд по продаже активов производителя электрокаров все еще остается прибыльной. Несмотря на то, что Ark Invest довольно часто продает акции Tesla, Кэти Вуд положительно оценивает их в долгосрочной перспективе. По ее прогнозу, к 2025 году целевая цена активов этой компании вырастет до 3000 тысяч долларов.