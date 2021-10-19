Компанія засновника Twitter створить власну систему для майнінгу біткойна: головні цілі 

Засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі є одним із найвідоміших прихильників біткойна. Нещодавно бізнесмен заявив, що його компанія Square планує створити власну систему для майнінгу найпопулярнішої криптовалюти у світі.

Основа майнінгової системи від платіжного гіганта Square – кастомні мікросхеми та програмне забезпечення з відкритим висхідним кодом для приватних осіб та компаній у всьому світі.

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Компанія Джека Дорсі планує створити нову систему для біткойна

Square використає модель за якою компанія створювала апаратні гаманців для біткойна. Проте Дорсі зазначив, що новий проєкт набагато складніший, додавши, що процес створення мікросхем коштує "дуже дорого". Він наголосив, що це абсолютно нова територія для компанії.

Square працює над новим проєктом з біткойном / Фото Unsplash

Головна мета компанії Square – зробити майнінг біткойна ефективнішим та доступнішим для більшості людей у світі. Крім того, їхній проєкт допоможе розв'язати дві важливі проблеми пов'язані з видобування цифрових монет:

використання енергії – Square робить ставку на максимальну ефективність та альтернативні джерела енергії;

складність сучасних майнінгових систем.

На думку Джека Дорсі, майнінг біткойна повинен бути настільки простим, як "підключення установки до джерела живлення". Бізнесмен зазначив, що його команда проведе відповідне технологічне розслідування та заявив, що буде радий отримати відгуки щодо цієї ідеї.