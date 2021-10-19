Основа майнинговой системы от платежного гиганта Square – кастомные микросхемы и программное обеспечение с открытым исходным кодом для частных лиц и компаний во всем мире.

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Компания Джека Дорси планирует создать новую систему для биткоина

Square использует модель по которой компания создавала аппаратные кошельки для биткоина. Однако Дорси отметил, что новый проект намного сложнее, добавив, что процесс создания микросхем стоит "очень дорого". Он отметил, что это совершенно новая территория для компании.

Square работает над новым проектом с биткоином / Фото Unsplash

Главная цель компании Square – сделать майнинг биткоина более эффективным и доступным для большинства людей в мире. Кроме того, их проект поможет решить две важные проблемы связаны по добыче цифровых монет:

использования энергии – Square делает ставку на максимальную эффективность и альтернативные источники энергии;

сложность современных майнинговых систем.