Банки по-новому: компанія ексміністра з України залучила рекордні інвестиції

Британська компанія Fintech Farm, яку створив співзасновник українського Monobank та Koto Дмитро Дубілет, залучила мільйонні інвестиції на розвиток свого бізнесу. Більше про це – читайте далі.

Компанія Fintech Farm спеціалізується на запуску та розвитку необанків на нових ринках. Перший проєктом став азербайджанський Leobank, за даними порталу DOU.

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Мільйонні інвестиції для компанії Дубілета

У другій половині квітня 2023 року Fintech Farm оголосила про залучення інвестицій у розмірі 22 мільйонів доларів. Це була комбінація інвестицій у капітал та боргу. Ключовим учасником інвестиційного раунду став британський фонд Nordstar.

Також до проєкту долучився венчурний фонд Flyer One Ventures, який також відомий під назвою F1V. Генеральний партнер цього фонду Віталій Лаптенко заявив, що компанія демонструє хороші результати робити в Азербайджані, як і запуск банку у В'єтнамі. За його словами, компанія добре розвивається.

Що відомо про Дмитра Дубілета У минулому бізнесмен обіймав посаду IT-директора "ПриватБанку". Входить до переліку співзасновників мобільного банку Monobank. Також був міністром Кабінету міністрів в уряді Олексія Гончарука. За даними У минулому бізнесмен обіймав посаду IT-директора "ПриватБанку". Входить до переліку співзасновників мобільного банку Monobank. Також був міністром Кабінету міністрів в уряді Олексія Гончарука. За даними Forbes , на сьогодні найдорожча частина статків сім'ї Дубілетів – це активи Monobank, які оцінюють у 860 мільйонів доларів.

Після останнього інвестиційного раунду вартість компанії Fintech Farm перетнула позначку у 100 мільйонів доларів США. Про це розповіли люди, які обізнані із деталями угоди та інвестори. Варто також додати, що нові інвестиції – це суттєвий крок вперед для компанії. Ось основні цифри: