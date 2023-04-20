Банки по-новому: компания экс-министра из Украины привлекла рекордные инвестиции

Британская компания Fintech Farm, созданная соучредителем украинских Monobank и Koto Дмитрием Дубилетом, привлекла миллионные инвестиции на развитие своего бизнеса. Больше об этом – читайте дальше.

Компания Fintech Farm специализируется на запуске и развитии необанков на новых рынках. Первым проектом стал азербайджанский Leobank, по данным портала DOU.

Достойно внимания Революция в инвестировании: какие тренды создают новое будущее

Миллионные инвестиции для компании Дубилета

Во второй половине апреля 2023 года Fintech Farm объявила о привлечении инвестиций в размере 22 миллиона долларов. Это была комбинация инвестиций в капитал и долг. Ключевым участником инвестиционного раунда стал британский фонд Nordstar.

Также к проекту присоединился венчурный фонд Flyer One Ventures, также известный под названием F1V. Генеральный партнер этого фонда Виталий Лаптенко заявил, что компания демонстрирует хорошие результаты в Азербайджане, как и запуск банка во Вьетнаме. По его словам, компания хорошо развивается.

Что известно о Дмитрия Дубилета В прошлом бизнесмен занимал должность IT-директора "ПриватБанка". Входит в список соучредителей мобильного банка Monobank. Также был министром Кабинета Министров в правительстве Алексея Гончарука. По данным В прошлом бизнесмен занимал должность IT-директора "ПриватБанка". Входит в список соучредителей мобильного банка Monobank. Также был министром Кабинета Министров в правительстве Алексея Гончарука. По данным Forbes , на сегодняшний день самая дорогая часть состояния семьи Дубилетов – это активы Monobank, которые оценивают в 860 миллионов долларов.

После последнего инвестиционного раунда стоимость компании Fintech Farm пересекла отметку в 100 миллионов долларов США. Об этом рассказали люди, которые осведомлены о деталях соглашения и инвесторах. Следует также добавить, что новые инвестиции – это значительный шаг вперед для компании. Вот основные цифры: