Кіпр скасував "золоті паспорти" для десятків інвесторів: серед них є відомі українці

Кіпр скасував "золоті паспорти" для багатьох іноземних інвесторів. Списки осіб, яких позбавили важливого статусу сформували ще місяць тому.

Кіпр масово скасовує "золоті паспорти" для інвесторів

Кіпр почав процес анулювання "золотих паспортів" для іноземних інвесторів. Йдеться про юридичні та аудиторські фірми, а також про бізнесменів з України та Росії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politis.

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Загалом відомо, що Кіпр скасував "золоті паспорти" 77 іноземних інвесторів. Це частина програми уряду, яка спрямована на позбавлення проблемних "золотих паспортів" в осіб, які у виняткових випадках отримали громадянство країни через Кіпрську інвестиційну програму.

Що таке "золотий паспорт" Це програма із залучення додаткових коштів в економіку країни. Такий метод використовують як розвинені країни, так і країни, що розвиваються. Як правило, інвестор, вклавши певну суму в країну, має можливість отримати її громадянство.

Список інвесторів, яких позбавляють "золотих паспортів" сформували приблизно місяць тому. У цьому переліку можна знайти деяких відомих українців:

Бізнесмен Ігор Коломойський, який на сьогодні є фігурантом низки розслідувань та перебуває в СІЗО, Вадим Шульман, який входить до його найближчого оточення;

Власник аграрного холдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк.

Також до списку кіпрського уряду потрапив російський бізнесмен Костянтин Григоришин, який має комерційні інвестори в Україні. Він є власником групи компаній Energy Standard.

Проти інвесторів, паспорти яких анулювали, уже відкрили кримінальні провадження. Наразі поліція проводить розслідування. Виділяють кілька причин для скасування "золотих паспортів":