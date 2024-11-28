Кипр отменил "золотые паспорта" для десятков инвесторов: среди них есть известные украинцы

Кипр отменил "золотые паспорта" для многих иностранных инвесторов. Списки лиц, которых лишили важного статуса, сформировали еще месяц назад.

Кипр массово отменяет "золотые паспорта" для инвесторов

Кипр начал процесс аннулирования "золотых паспортов" для иностранных инвесторов. Речь идет о юридических и аудиторских фирмах, а также о бизнесменах из Украины и России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politis.

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В общем известно, что Кипр отменил "золотые паспорта" 77 иностранных инвесторов. Это часть программы правительства, которая направлена на лишение проблемных "золотых паспортов" у лиц, которые в исключительных случаях получили гражданство страны через Кипрскую инвестиционную программу.

Что такое "золотой паспорт" Это программа по привлечению дополнительных средств в экономику страны. Такой метод используют как развитые страны, так и страны, развивающиеся. Как правило, инвестор, вложив определенную сумму в страну, имеет возможность получить ее гражданство.

Список инвесторов, которых лишают "золотых паспортов" сформировали примерно месяц назад. В этом перечне можно найти некоторых известных украинцев:

Бизнесмен Игорь Коломойский, который сегодня является фигурантом ряда расследований и находится в СИЗО, Вадим Шульман, который входит в его ближайшее окружение;

Владелец аграрного холдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк.

Также в список кипрского правительства попал российский бизнесмен Константин Григоришин, который имеет коммерческие инвесторы в Украине. Он является владельцем группы компаний Energy Standard.

Против инвесторов, паспорта которых аннулировали, уже открыли уголовные производства. Сейчас полиция проводит расследование. Выделяют несколько причин для отмены "золотых паспортов":