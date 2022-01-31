Чому курс гривні до долара росте: НБУ назвав головну причину

У Національному банку розповіли, що головною причиною на підвищеного попиту на валюту в Україні став психологічний чинник. Також регулятор відмітив, що на підвищення курсу долара вплинули сезонні та інші тимчасові чинники.

Причини коливання курсу гривні до долара

Психологічний чинник викликаний погіршеним інформаційним середовищем на тлі геополітичного напруження. Саме він, на думку НБУ, й став головною причиною.

чинник викликаний погіршеним інформаційним середовищем на тлі геополітичного напруження. Саме він, на думку НБУ, й став головною причиною. Сезонні та тимчасові чинники – це активізація бюджетних виплат у грудні та високі ціни на енергоносії.

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Ми бачимо, що ситуація на валютному ринку є контрольованою й поточний шок ринок проходить краще, ніж попередні. Попит населення на валюту лишається помірним,

– поділився регулятор.

Регулятор нагадав, у п'ятницю, 28 січня, попит на валюту на міжбанківському валютному ринку знизився, й гривня зміцнилася до 28,68 гривні до долара. Нацбанк також в цей день не здійснював інтервенції на валютному ринку.

Операції НБУ на міжбанку

Минулого тижня (24 – 27 січня 2022 року) регулятор продав 759,5 мільйонів доларів з метою згладжування надмірних коливань на ринку.

(24 – 27 січня 2022 року) регулятор продав 759,5 мільйонів доларів з метою згладжування надмірних коливань на ринку. З початку 2022 року регулятор купив на міжбанку 20 мільйонів доларів і продав 1 511,2 мільйона доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 1 491,2 мільйона доларів.

Що таке міжбанк Міжбанк (Міжнародний валютний ринок) – це система безготівкових торгів іноземної валюти в Україні. Торгуватись на ньому можуть лише українські банки, а регулятором виступає Нацбанк. Працює він в робочі банківські дні, а торги відбуваються з 10:00 до 17:00 з понеділка по четвер, а в п'ятницю – до 16:00.

НБУ й надалі дотримуватиметься принципів гнучкого курсоутворення. Наявний обсяг валютних резервів дозволяє нам продовжувати активно діяти на валютному ринку в послідовний та передбачуваний спосіб та нівелювати тимчасові сплески,

– розповіли в НБУ.

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