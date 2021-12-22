Колишній гендиректор Twitter назвав криптовалюту, яка може замінити долар США

Співзасновник та колишній генеральний директор компанії Twitter Джек Дорсі зробив гучну заяву щодо біткойна. До чого тут долар – читайте далі.

У бізнесмена поцікавилися у твітер, чи можуть віртуальні активи замінити головну резервну валюту у світі – долар США. Це була відома співачка Cardi B.

Зверніть увагу Метавсесвіт – нова реальність: які перспективи для інвесторів це відкриває

Джек Дорсі про майбутнє біткойна

Джек Дорсі, капітал якого Forbes оцінює у 9,7 мільярда доларів, відповів, що біткойн має потенціал замінити долар США. Популярний мем-акаунт на тему фінансів @litquidity написав, що "юань замінить долар перед криптовалютою". Реакція на відповідь Дорсі була досить різною. Йдеться про:

критику;

оплески;

прохання поділитися деталями.

На момент створення цього матеріалу твіт Cardi B отримав майжелайків та понадкоментарів. Актуальна вартість біткойна коливається на рівнідоларів за монету, ринкова капіталізація становитьдоларів, інформує CoinDesk

Джек Дорсі про майбутнє біткойна / Фото Getty Images

Джек Дорсі є давнім прихильником біткойна. Цілком ймовірно, що його рішення покинути пост генерального директора Twitter пов'язане з його амбіціями щодо найпопулярнішої криптовалюти у світі.

Компанія Block (раніше Square), засновником якої є Дорсі, приділяє багато уваги цифровим валютам. У планах фірми побудувати фінансовий сервіс, натхненний біткойнами, через новий підрозділ під назвою TBD, який активно наймає працівників і вже має півмільйона підписників у твітер. Дорсі також додав, що якби не Twitter та Block, то він би працював над біткойном.