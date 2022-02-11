Коли з'явиться прототип цифрового євро: в ЄС назвали дату

Європейський Союз розгляне законопроєкт про цифровий євро на початку 2023 року. Консультації щодо випуску нової валюти розпочнуться уже через кілька тижнів.

Прототип цифрової валюти повинен з'явитись наприкінці 2023 року. Про це повідомила єврокомісарка з фінансових питань Мейрід МакГіннес.

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Коли чекати запуск цифрового євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) наразі вже експериментує із системами цифрового євро. Для впровадження в обіг нової валюти знадобиться дозвіл від керівництва Європейського Союзу. При цьому експерти називають найшвидшим терміном запуску цифрового євро 2025 рік.

Разом з тим у вересні 2021 року голова хабу з інновацій BIS Бенуа Кере закликав центральні банки Європи прискорити розвиток власних цифрових валют (CBDC). За словами фінансиста, регулятори повинні якомога швидше створювати альтернативи приватним фінансовим інструментам, оскільки індустрія децентралізованих фінансів і стейблкойни у майбутньому можуть скласти конкуренцію традиційним банкам.

Впровадження цифрового євро: коротко