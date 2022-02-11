Прототип цифрової валюти повинен з'явитись наприкінці 2023 року. Про це повідомила єврокомісарка з фінансових питань Мейрід МакГіннес.

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Коли чекати запуск цифрового євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) наразі вже експериментує із системами цифрового євро. Для впровадження в обіг нової валюти знадобиться дозвіл від керівництва Європейського Союзу. При цьому експерти називають найшвидшим терміном запуску цифрового євро 2025 рік.

Разом з тим у вересні 2021 року голова хабу з інновацій BIS Бенуа Кере закликав центральні банки Європи прискорити розвиток власних цифрових валют (CBDC). За словами фінансиста, регулятори повинні якомога швидше створювати альтернативи приватним фінансовим інструментам, оскільки індустрія децентралізованих фінансів і стейблкойни у майбутньому можуть скласти конкуренцію традиційним банкам.

Впровадження цифрового євро: коротко