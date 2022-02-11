Прототип цифрової валюти повинен з'явитись наприкінці 2023 року. Про це повідомила єврокомісарка з фінансових питань Мейрід МакГіннес.
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Коли чекати запуск цифрового євро
Європейський центральний банк (ЄЦБ) наразі вже експериментує із системами цифрового євро. Для впровадження в обіг нової валюти знадобиться дозвіл від керівництва Європейського Союзу. При цьому експерти називають найшвидшим терміном запуску цифрового євро 2025 рік.
Разом з тим у вересні 2021 року голова хабу з інновацій BIS Бенуа Кере закликав центральні банки Європи прискорити розвиток власних цифрових валют (CBDC). За словами фінансиста, регулятори повинні якомога швидше створювати альтернативи приватним фінансовим інструментам, оскільки індустрія децентралізованих фінансів і стейблкойни у майбутньому можуть скласти конкуренцію традиційним банкам.
Впровадження цифрового євро: коротко
- У січні 2021 року Європейський центральний банк завершив громадські слухання щодо цифрового євро. Більшість респондентів назвали конфіденційність даних найважливішою характеристикою нової CBDC.
- У квітні 2021 року голова ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що Євросоюз може випустити власну цифрову валюту через 4 роки, якщо політики підтримають проєкт.
- Аналітики фінансового конгломерату Morgan Stanley підрахували, що у цифровий євро перейде близько 8% депозитної бази банківської системи Європейського Союзу.