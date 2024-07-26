У Нацбанку розповіли, чого очікувати від валютного ринку

Очільник НБУ Андрій Пишний заявив, що наразі є всі умови для стійкої ситуації на валютному ринку. Згідно з його прогнозом, невдовзі в Україну буде заходити більше валюти.

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Банкір додав, що цьому сприяє продаж нового врожаю, а також робота морського коридору, який дозволяє активно експортувати агропродукцію та товари інших груп за кордон. Пишний повідомив, що уже на наступному тижні Нацбанк очікує на надходження до України 3,9 мільярда доларів.

Крім того, Андрій Пишний заявив, що НБУ буде активним учасником валютного ринку України, аби виконувати такі завдання: