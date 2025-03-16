16 березня, 16:10
Категоричне "ні": у які дні не можна позичати гроші
Основні тези
- Гроші не варто позичати у середу, п'ятницю та неділю, а також на великі церковні свята, такі як Пасха та Різдво.
- Не слід давати або брати у борг ввечері або перед Новим роком, щоб уникнути фінансових проблем.
Існують дні, коли категорично не можна позичати гроші. Інакше це може загрожувати бідністю.
Коли не можна позичати кошти
Вважається, що ці дні небезпечні для того, аби брати у борг у близьких людей, пише 24 Канал.
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У які дні не варто позичати гроші?Мова йде про середу, п'ятницю та неділю. Наприклад, у неділю зазвичай відбуваються церковні служби. Тому цього дня не варто проводити будь-які фінансові операції.
Щодо середи є нюанс, який полягає у тому, що це є сприятливий день для дій з грошима. Але у середу краще віддати борг, ніж давати або брати.
Також не варто позичати кошти на великі церковні свята:
- Пасха;
- Різдво;
- Хрещення;
- Трійця тощо.
Важливо! До того ж не слід давати або брати у борг ввечері або перед Новим роком. Вважається, що напередодні ночі або настання нового календарного року слід закрити борги, а не розпочинати нові.