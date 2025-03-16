Категорическое "нет": в какие дни нельзя занимать деньги в долг

Существуют дни, когда категорически нельзя одалживать деньги. Иначе это может грозить бедностью.

Когда нельзя занимать средства взаймы

Считается, что эти дни опасны для того, чтобы брать в долг у близких людей, пишет 24 Канал.

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В какие дни не стоит занимать деньги? Речь идет о среде, пятницу и воскресенье. Например, в воскресенье обычно проходят церковные службы. Поэтому в этот день не стоит проводить любые финансовые операции.

По среде есть нюанс, который заключается в том, что это благоприятный день для действий с деньгами. Но в среду лучше отдать долг, чем давать или брать.

Также не стоит занимать средства на большие церковные праздники:

Пасха;

Рождество;

Крещение;

Троица и тому подобное.

Важно! К тому же не следует давать или брать в долг вечером или перед Новым годом. Считается, что накануне ночи или наступления нового календарного года следует закрыть долги, а не начинать новые.