16 марта, 16:10
Категорическое "нет": в какие дни нельзя занимать деньги в долг
Основні тези
- Деньги не стоит занимать в среду, пятницу и воскресенье, а также на большие церковные праздники, такие как Пасха и Рождество.
- Не следует давать или брать в долг вечером или перед Новым годом, чтобы избежать финансовых проблем.
Существуют дни, когда категорически нельзя одалживать деньги. Иначе это может грозить бедностью.
Когда нельзя занимать средства взаймы
Считается, что эти дни опасны для того, чтобы брать в долг у близких людей, пишет 24 Канал.
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В какие дни не стоит занимать деньги?Речь идет о среде, пятницу и воскресенье. Например, в воскресенье обычно проходят церковные службы. Поэтому в этот день не стоит проводить любые финансовые операции.
По среде есть нюанс, который заключается в том, что это благоприятный день для действий с деньгами. Но в среду лучше отдать долг, чем давать или брать.
Также не стоит занимать средства на большие церковные праздники:
- Пасха;
- Рождество;
- Крещение;
- Троица и тому подобное.
Важно! К тому же не следует давать или брать в долг вечером или перед Новым годом. Считается, что накануне ночи или наступления нового календарного года следует закрыть долги, а не начинать новые.