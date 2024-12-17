Як вигідно обміняти валюту: прості та корисні поради для кожного

Обмін валют – це процес, який включає низку вимог та правил. Водночас завдяки деяким порадам можна більш вигідно купувати або продавати іноземну валюту.

Коли й де вигідніше міняти валюту

Перш за все варто зрозуміти, що є місця, де курс валют не надто вигідний. Як правило, йдеться про центр міста, великі торгові центри, аеропорти та вокзали. Розрахунок йде на те, що у людей просто не буде можливості обрати й вони погодять на обмін за вказаним курсом, пише 24 Канал.

Цікаво Трамп провокує здорожчання долара, хоча його план зовсім інший, – Financial Times

Поради, коли краще міняти валюту:

Краще обирати для обміну валюти бізнес-час – з 10:00 до 17:00 у робочі дні. Саме тоді проходять торги на міжбанку;

На вихідні та святкові дні в обмінниках та банках, зазвичай, встановлюють менш вигідні курси обміну;

Також варто пам'ятати, що іноземну валюту краще купувати валюту на початку місяця. Річ у тому, в середині та кінці місяця відбуваються виплати бюджетникам.

Важливо! До обміну валюти також можна підготуватися наперед. Зокрема, варто порівняти курси валют в різних банках та пункту обміну.

Нагадаємо, що Нацбанк неодноразово наголошував, що банки та обмінники в Україні мають приймати усі банкноти іноземних валют, які є дійсними та пройшли перевірку на справжність. Крім того, регулятор скасував визначення "незначно зношені банкноти", аби уникнути маніпуляцій на ринку.