Когда и где выгоднее менять валюту

Прежде всего стоит понять, что есть места, где курс валют не слишком выгодный. Как правило, речь идет о центре города, крупные торговые центры, аэропорты и вокзалы. Расчет идет на то, что у людей просто не будет возможности выбрать и они согласятся на обмен по указанному курсу, пишет 24 Канал.

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Советы, когда лучше менять валюту:

Лучше выбирать для обмена валюты бизнес-время – с 10:00 до 17:00 в рабочие дни. Именно тогда проходят торги на межбанке;

На выходные и праздничные дни в обменниках и банках, обычно, устанавливают менее выгодные курсы обмена;

Также стоит помнить, что иностранную валюту лучше покупать валюту в начале месяца. Дело в том, в середине и конце месяца происходят выплаты бюджетникам.

Важно! К обмену валюты также можно подготовиться заранее. В частности, стоит сравнить курсы валют в разных банках и пункта обмена.

Напомним, что Нацбанк неоднократно отмечал, что банки и обменники в Украине должны принимать все банкноты иностранных валют, которые являются действительными и прошли проверку на подлинность. Кроме того, регулятор отменил определение "незначительно изношенные банкноты", чтобы избежать манипуляций на рынке.